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Народный артист России Николай Горохов скончался на 75-м году жизни

В возрасте 74 лет скончался народный артист РФ, а также почетный гражданин Владимирской области Николай Горохов. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил глава региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

В возрасте 74 лет скончался народный артист РФ, а также почетный гражданин Владимирской области Николай Горохов. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил глава региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что прощание с актером состоится 8 мая в Успенском соборе.

— Сегодня ушел из жизни народный артист РФ, почетный гражданин Владимирской области Николай Горохов, — рассказал Авдеев.

Губернатор также отметил, что совсем недавно он лично встречался с Гороховым, и тот был полон энергии. В понедельник актер должен был прийти в театр на работу.

— Невозможно поверить в эту внезапную потерю, — заявил губернатор.

Народный артист отдал драмтеатру около 47 лет своей жизни.

— Мы понесли огромную утрату: Николай Горохов — блестящий актер, режиссер, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» 2022 года, профессор ВлГУ, — сообщил Авдеев в своем посте.

Кроме того, он подчеркнул, что актер за свою театральную карьеру смог внести огромный вклад в развитие культуры во Владимирской области. Те, кому преподавал Горохов, на данный момент составляют костяк труппы областного театра драмы.