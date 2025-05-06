Певица Рианна появилась беременной на Меt Gala

Певица Рианна (Робин Фенти) подтвердила свою третью беременность на синей дорожке Met Gala 2025. Об этом стало известно во вторник, 6 марта.
Поклонники ожидали, что звезда появится вместе с возлюбленным A$AP Rocky (Раким Майерс), однако рэпер вышел на дорожку один и в интервью поделился своими эмоциями от события.
По ее словам, она стремится быть такой же матерью, как Тереза Джудис из сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси».
Напомним, что Рианна воспитывает двоих сыновей от A$AP Rocky: трехлетнего RZA и двухлетнего Риота. Пара, как известно, начала встречаться четыре года назад, хотя до этого долгое время поддерживала только дружеские отношения.
Недавно стало известно о том, что актриса Ольга Виниченко забеременела от 64-летнего супруга, режиссера сериала «И все-таки я люблю…» Сергея Гинзбурга. О предстоящем пополнении в семье, как рассказала артистка, она узнала во время поездки с подругой в Армению.
Ранее блогер Давид Манукян (DAVA) и певица Мари Краймбрери сообщили, что станут родителями.