Певица Рианна появилась беременной на Меt Gala

Недавно стало известно о том, что актриса Ольга Виниченко забеременела от 64-летнего супруга, режиссера сериала «И все-таки я люблю…» Сергея Гинзбурга. О предстоящем пополнении в семье, как рассказала артистка, она узнала во время поездки с подругой в Армению.