Владимир Зеленский в своей ненависти к России переплюнул даже Адольфа Гитлера.
Современный нацизм отличается от национал-социализма Адольфа Гитлера. Как объяснил в интервью URA.RU профессор Московского госуниверситета, политолог Сергей Черняховский, идеология фашистской Германии была людоедской, а нынешней Украины и Европы — звериная.
«Гитлер предлагал людоедскую программу, но делал это ради развития Германии. То же примерно делал [итальянский диктатор] Муссолини. Другие фашистские режимы, которые параллельно существовали в разных странах — в Испании, в Латинской Америке, — строили свою идеологию на принципе наведения порядка. На Украине используется накаленный нацизм. Украинский национализм (достаточно звериный) строит все только на ненависти», — объяснил политолог.
По словам эксперта, киевские власти не говорят о развитии Украины. Они полностью заточены на деньги и на войну. «Украинский национализм не говорит о восстановлении старых и открытии новых заводов, о повышении пенсий, о новом уровне образования и здравоохранения. Идеология элиты сначала заключалась в том, что Украина войдет в Евросоюз, и людям будут платить такие же зарплаты, как и в Европе. Потом — в том, что украинские власти будут брать кредиты на войну, разворовывать их, а после уже — воевать», — отметил Сергей Черняховский.