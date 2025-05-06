Политолог объяснил отличие нацизма Гитлера и Зеленского

По словам эксперта, киевские власти не говорят о развитии Украины. Они полностью заточены на деньги и на войну. «Украинский национализм не говорит о восстановлении старых и открытии новых заводов, о повышении пенсий, о новом уровне образования и здравоохранения. Идеология элиты сначала заключалась в том, что Украина войдет в Евросоюз, и людям будут платить такие же зарплаты, как и в Европе. Потом — в том, что украинские власти будут брать кредиты на войну, разворовывать их, а после уже — воевать», — отметил Сергей Черняховский.