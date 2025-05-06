Методичку для мошенников с Украины написали с орфографическими ошибками

Методичка украинских телефонных мошенников, полученная от представителей подпольного движения Stop Grave, внедрившихся в одну из организаций в Одессе, содержит орфографические ошибки и нецензурную лексику. Об этом сообщили РИА Новости.
В документе, фотографии которого были переданы агентству, встречаются слова «орест», «от куда», «спичь». Согласно методичке, в разделе о запугивании жертв указано: «Орест имущества на срок окончания судебного решения прописанного законом Российской Федерации» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. «ВМ»). Начинающим мошенникам советуют «научится делать плавный перевод в предложениях между борьбой».
В части, посвященной предотвращению обращения жертв в банк, утверждается, что в отделении «трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги». При неудачном разговоре, когда «не зашел спичь» и человек отказался сотрудничать, мошенникам предписано говорить об аннулировании заявки и невозможности получить помощь правоохранительных органов, передает агентство.
При этом мошенники также стали активно звонить детям, представляясь сотрудниками школ и образовательных учреждений.