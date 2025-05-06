Методичку для мошенников с Украины написали с орфографическими ошибками

В части, посвященной предотвращению обращения жертв в банк, утверждается, что в отделении «трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги». При неудачном разговоре, когда «не зашел спичь» и человек отказался сотрудничать, мошенникам предписано говорить об аннулировании заявки и невозможности получить помощь правоохранительных органов, передает агентство.