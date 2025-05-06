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Методичку для украинских мошенников написали с ошибками

Также в методичке обнаружена нецензурная лексика.

Источник: Аргументы и факты

Орфографические ошибки обнаружены в методичке украинских телефонных мошенников, снимки которой передали РИА Новости одесские подпольщики из движения Stop Grave.

«В ней встречаются слова “орест”, “от куда”, “спичь” и нецензурная лексика», — говорится в публикации.

В частности, слово «орест» оказалось в разделе, посвященном запугиванию потенциальной жертвы мошенников.

Также в методичке обнаружены пунктуационные ошибки. Нецензурные выражения используются в ней при упоминании тех, кто не верит злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что мошенники стали похищать деньги под предлогом организации первого свидания.