Методичку для украинских мошенников написали с ошибками

Орфографические ошибки обнаружены в методичке украинских телефонных мошенников, снимки которой передали РИА Новости одесские подпольщики из движения Stop Grave.
«В ней встречаются слова “орест”, “от куда”, “спичь” и нецензурная лексика», — говорится в публикации.
В частности, слово «орест» оказалось в разделе, посвященном запугиванию потенциальной жертвы мошенников.
Также в методичке обнаружены пунктуационные ошибки. Нецензурные выражения используются в ней при упоминании тех, кто не верит злоумышленникам.
Ранее сообщалось, что мошенники стали похищать деньги под предлогом организации первого свидания.