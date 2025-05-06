Россиянам назвали средний размер пенсии в 2025 году

В начале 2025 года средний размер пенсионных выплат в России составил 23 тысячи рублей в месяц. Соответствующая информация следует из данных Социального фонда России.
По состоянию на 1 января текущего года средний размер пенсии в стране поднялся до уровня в 23 175,17 рубля. На данный момент на учете в системе Социального фонда стоят 41 169 796 человек — все они получают выплаты ежемесячно.
Кроме того, страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262, передает РИА Новости.
Недавно председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал пять наиболее эффективных способов увеличить размер пенсии.
Кроме того, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина россияне, а также жители отдельных республик получат или уже получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.