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Режиссер Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Льва Толстого

Режиссер Сарик Андреасян планирует снять новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Он объявил об этом в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Все секреты раскрывать нельзя, но съёмки стартуют осенью!» — сообщил режиссёр.

В данный момент команда активно ведёт подготовку. Андреасян проводит кастинг на главные роли. Супруга режиссёра Лиза Моряк сообщила, что играть Наташу Ростову будет не она и призвала пользователей предлагать свои варианты.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил запрос в Министерство культуры о целесообразности дальнейшей финансовой поддержки проектов Андреасяна. По словам парламентария, за последние 10 лет на фильмы режиссёра выделили 590 миллионов рублей.