Режиссер Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Льва Толстого

«Все секреты раскрывать нельзя, но съёмки стартуют осенью!» — сообщил режиссёр.
В данный момент команда активно ведёт подготовку. Андреасян проводит кастинг на главные роли. Супруга режиссёра Лиза Моряк сообщила, что играть Наташу Ростову будет не она и призвала пользователей предлагать свои варианты.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил запрос в Министерство культуры о целесообразности дальнейшей финансовой поддержки проектов Андреасяна. По словам парламентария, за последние 10 лет на фильмы режиссёра выделили 590 миллионов рублей.