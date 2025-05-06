Грозит геморрой: Россиянам раскрыли, почему часами сидеть в туалете с телефоном опасно для здоровья

По словам специалиста, нормальный акт дефекации занимает всего 3−5 минут. Однако многие россияне, увлечённые чтением или игрой на телефоне, могут задерживаться в туалете на полчаса и даже час. Это чревато повышением давления в малом тазу и увеличением риска геморроя, особенно у тех, кто уже сталкивался с этой болезнью.