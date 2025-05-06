Мужчина в США нашел в своем саду урну с человеческим прахом и зубными протезами

Подобные жуткие инциденты происходят нередко. Так, жители города Чкаловска Нижегородской области нашли на местном пляже человеческие черепа и другие кости. Видео с пляжа появилось в Cети 20 марта. Сообщается, что черепа на берегу Горьковского водохранилища нашли после того, как там снизился уровень воды.