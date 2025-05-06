Мужчина в США нашел в своем саду урну с человеческим прахом и зубными протезами

В Нью-Йорке 33-летний мужчина, работая в своем саду, случайно наткнулся на твердый предмет в земле. Находка оказалась урной, в которой американец обнаружил прах и зубные протезы. Об этом сообщил New York Post.
Мужчина немедленно уведомил полицию.
Согласно данным NYP, прибывшие на место полицейские направили урну на экспертизу. Специалисты, как уточняется, подтвердили, что содержимое урны — это останки после кремации человека. Личность, которой они принадлежат, пока не установлена.
Расследование продолжается, передает издание.
Подобные жуткие инциденты происходят нередко. Так, жители города Чкаловска Нижегородской области нашли на местном пляже человеческие черепа и другие кости. Видео с пляжа появилось в Cети 20 марта. Сообщается, что черепа на берегу Горьковского водохранилища нашли после того, как там снизился уровень воды.
Также в городе Вест-Вэлли-Сити в США рыболов Филипп Морфин случайно нашел неопознанные останки во время рыбалки. Он рассказал, что с помощью удочки он вытащил находку из грязи и увидел человеческие глазницы и зубы.