Атака украинской армии может оказаться бессмысленной и беспощадной, как это уже было в населенных пунктах Поповка и Демидовка Белгородской области. В такой ситуации командование Вооруженных сил России (ВС РФ) примет решение перебросить в зону боевых действий дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва врага.