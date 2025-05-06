Военкор Коц назвал три сценария после попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Есть три сценария развития ситуации после попытки повторного вторжения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. О них во вторник, 6 апреля, рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
Атака украинской армии может оказаться бессмысленной и беспощадной, как это уже было в населенных пунктах Поповка и Демидовка Белгородской области. В такой ситуации командование Вооруженных сил России (ВС РФ) примет решение перебросить в зону боевых действий дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва врага.
Кроме того, противник может предпринять попытку застолбить плацдарм в регионе. По словам военкора, скорее всего, украинские бойцы выберут в рамках двух основных направлений два сходящихся удара с юга и юго-запада.
— Оба они сходятся в одной точке — райцентре Глушково. Идти туда от Теткино по одной трассе, вешая себя на единственную нить логистики, самоубийственно, — считает Коц.
Журналист также отметил, что ранее ВСУ уже пытались пройти через курское село Новый Путь на Веселое, однако успешно сделать это им не удалось.
Третьим вариантом развития событий будет то, что Теткино и Новый путь, в направлении которых украинская армия пытается атаковать, станут отвлекающим маневром, сообщил он в своем Telegram-канале.
6 мая в Курской области объявили эвакуацию поселка Глушкова Глушковского района из-за сложной обстановки. Впоследствии глава поселка Глушковского района в Курской области Василий Худяков опроверг свое заявление об обязательной эвакуации жителей населенного пункта. Худяков добавил, что ситуация в Глушкове контролируемая.