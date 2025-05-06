Назван средний размер пенсии в России

Кстати, уже с 1 июня повысят пенсию людям, которым в июне исполнится 80 лет. Такая же прибавка ждёт пенсионеров и с 1 июля. Люди старше 80 лет получают двойную выплату к страховой пенсии. Прибавка назначается с месяца, когда человек переходит этот возрастной рубеж, а выплачивается со следующего. Подробнее об этом — в материале Life.ru.