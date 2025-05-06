Полянский: Россия поддерживает аудит ООН

«Мы всегда выступаем за аудит и контроль, не только мы, все. Бюрократия ООН тоже должна ощущать, что она работает на государства-члены. И если возникают проблемы, они должны понимать, что это и их проблемы, а не только проблемы государств-членов», — добавил он.