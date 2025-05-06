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Полянский: Россия поддерживает аудит ООН

Постпредство РФ заявило о поддержке аудита ООН.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация поддерживает аудит ООН, поскольку организация должна ощущать, что она работает на государства-члены. Об этом РИА Новости заявил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы всегда выступаем за аудит и контроль, не только мы, все. Бюрократия ООН тоже должна ощущать, что она работает на государства-члены. И если возникают проблемы, они должны понимать, что это и их проблемы, а не только проблемы государств-членов», — добавил он.

Отмечается, аудит пройдет по трем направлениям: оптимизация ресурсов, реорганизация мандатов и структурные изменения в системе организации. Проверка состоится в условиях сокращений взносов и позиции по финансированию гуманитарных проектов со стороны США.

Еще в свой первый президентский срок, в 2017 году, Дональд Трамп заявлял, что бюджет ООН увеличился на 140%, а число сотрудников возросло более чем в два раза с 2000 года. Он отмечал, что не видит результатов, соответствующих этим инвестициям.

Сейчас же бюрократия ООН периодически попадает под критику российских дипломатов за практически открытую поддержку Запада по украинскому конфликту. В связи с этом глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что организация рискует потерять репутацию.