Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Многодетная мать из Дагестана, которая уже 20 лет работает пекарем, стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша, она выиграла почти 43 миллиона рублей в лотерею «Рапидо Ультра», сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».
«В начале этого года, 4 января, за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража лотереи “Рапидо Ультра” жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз — 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни», — рассказали в компании.
Там добавили, что Эльмира — пекарь с 20-летним опытом. «Работает много, порой в несколько смен, и ценит важность своего дела. Много сил и времени Эльмира с мужем направляют на воспитание и всестороннее развитие своих четверых детей, трое из которых — школьники. Выигранные средства семья планирует направить на покупку новой квартиры», — сообщили в «Столото».
Женщина рассказала, что «после покупки еще раз посмотрела на комбинацию чисел и подумала, что точно ничего не выйдет».
«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон. Потом снова посмотрела на сумму, подумала, неужели я ее выиграла! Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает», — передают в компании рассказ победительницы.