Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон. Потом снова посмотрела на сумму, подумала, неужели я ее выиграла! Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает», — передают в компании рассказ победительницы.