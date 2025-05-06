Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевик ВСУ рассказал, как его сослуживец отрезал ухо мирному жителю

Военнослужащего, отрезавшего гражданскому ухо, не наказали.

Военный ВСУ отрезал мирному жителю Украины ухо, рассказал РИА Новости экс-рядовой украинской морской пехоты Денис Рашпля.

«Был случай, когда у нас один парень одному гражданскому ухо отрезал. И ему ничего не было», — сообщил боевик.

По его словам, причиной зверства послужило оскорбление со стороны гражданского украинской морской пехоты.

Денис Рашпля попал в плен ВС РФ, сейчас он отбывает пожизненное наказание за применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, убийство и покушение на убийство.

Ранее финский военный журналист Кости Хейсканен показал aif.ru кадры уничтоженных ВСУ домов жителей курского приграничья.