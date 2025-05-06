Военный ВСУ отрезал мирному жителю Украины ухо, рассказал РИА Новости экс-рядовой украинской морской пехоты Денис Рашпля.
«Был случай, когда у нас один парень одному гражданскому ухо отрезал. И ему ничего не было», — сообщил боевик.
По его словам, причиной зверства послужило оскорбление со стороны гражданского украинской морской пехоты.
Денис Рашпля попал в плен ВС РФ, сейчас он отбывает пожизненное наказание за применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, убийство и покушение на убийство.
Ранее финский военный журналист Кости Хейсканен показал aif.ru кадры уничтоженных ВСУ домов жителей курского приграничья.