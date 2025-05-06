Глава Вологодчины обвинил бизнесменов в алкоголизме россиян

Напомним, с начала марта алкоголь в Вологодской области можно купить только в определённые часы: в будни с 12:00 до 14:00, а в выходные — с 8:00 до 23:00. Ограничения связаны с высоким показателем смертности из-за спиртного и ростом количества болезней от алкогольной зависимости в регионе. Прошли изменения не без происшествий, часть местных жителей пошла на уловки и начала скупать спиртное подпольно, однако действия быстро пресекли.