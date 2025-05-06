Глава Вологодчины обвинил бизнесменов в алкоголизме россиян

Глава региона в интервью РКБ заявил, что игнорировать проблему пьянства в России — значит, идти против очевидных фактов и официальной статистики. Он выразил обеспокоенность тем, что россияне «продолжают спиваться».
«На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», — считает Филимонов.
В связи с этим губернатор сообщил о снижении количества ДТП в Вологодской области с участием нетрезвых водителей и числа пострадавших в них. Согласно приведённым данным, за первые два месяца действия ограничений количество «пьяных» ДТП сократилось на 34% (с 21 до 15), а число пострадавших — на 40% (с 32 до 19) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На данный момент в регионе решается вопрос с перепрофилизацией бизнеса, ранее продававшего алкоголь, на сферу общепита. Для этого местным предпринимателям предлагается льготный субсидируемый регионом кредит. Отвечая на вопрос о дальнейшем ужесточении рестрикций Филимонов заявил, что решение будет приниматься на основе анализа результатов, полученных в течение ближайших шести месяцев или года.
Напомним, с начала марта алкоголь в Вологодской области можно купить только в определённые часы: в будни с 12:00 до 14:00, а в выходные — с 8:00 до 23:00. Ограничения связаны с высоким показателем смертности из-за спиртного и ростом количества болезней от алкогольной зависимости в регионе. Прошли изменения не без происшествий, часть местных жителей пошла на уловки и начала скупать спиртное подпольно, однако действия быстро пресекли.