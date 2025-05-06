Насколько сильной будет магнитная буря 7 мая 2025: прогноз

Соблюдайте режим дня. В период магнитных бурь особенно важно поддерживать регулярный ритм сна и бодрствования. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Ограничьте физические нагрузки. В дни с повышенной геомагнитной активностью следует отказаться от интенсивных тренировок и тяжелой физической работы. Умеренная активность, напротив, пойдет на пользу — прогулки на свежем воздухе помогут улучшить самочувствие. Избегайте стрессовых ситуаций. Постарайтесь сократить количество потенциально нервных ситуаций, не планируйте важных встреч или ответственных мероприятий на 7 мая. Скорректируйте питание. В дни магнитных бурь рекомендуется исключить из рациона жирную, тяжелую пищу, алкоголь и кофеин. Употребляйте больше овощей, фруктов, легких белковых блюд и пейте достаточное количество воды. Контролируйте артериальное давление. Людям с гипертонией и гипотонией необходимо регулярно измерять давление и при необходимости принимать назначенные врачом препараты. Поддерживайте хорошее настроение. Позитивный настрой и отсутствие тревожных мыслей помогут организму легче справиться с геомагнитными колебаниями. Отдыхайте больше. Если вы чувствуете усталость или слабость, не заставляйте себя работать. Дайте организму возможность восстановиться.