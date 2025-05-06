Украинские аферисты работают по методичке с кучей ошибок

В части инструкции, где рассказывается, как отговорить жертву от обращения непосредственно в банк, содержатся цитаты вроде той, что «трубку возьмет именно тот, кто заинтересован в хищении ваших средств». Когда «спич не удался, человек отказался», мошенникам рекомендуют сообщать о якобы аннулированной заявке и невозможности получения помощи от полиции в будущем.