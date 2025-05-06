Овечкин подписал джерси для Лукашенко

Хоккеист Александр Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Джерси от легенды хоккея едет в Минск. Помните, Первый Овечкина поздравлял? И ответ от Овечкина. Ни разу не сомневаемся — новый экспонат в музее Дворца», — говорится в сообщении.
В пятом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции, в котором встретились команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 76-м в карьере в матчах Кубка Стэнли.
Благодаря этому голу Овечкин сравнялся с легендарным канадским хоккеистом Марио Лемье и теперь занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров турнира.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Овечкин не будет включён в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) в ближайшее время.