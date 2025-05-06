Пекарь из Дагестана выиграла в43 миллиона в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

«В начале этого года, 4 января, за минуту до начала розыгрыша жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша она выиграла многомиллионный суперприз — 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни», — рассказали РИА Новости в компании. Сама девушка также призналась, что она сама, как и ее супруг, сначала не поверила увиденному, когда увидела результаты лотереи. Сами они воспитывают четверых детей и уделяют все свое время их воспитанию. Полученные от выигрыша средства семья планирует потратить на покупку квартиры.