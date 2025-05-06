Полчища комаров атаковали российских туристов на курортах Египта

Из-за нашествия комаров россияне скупают в аптеках защитные средства, но они никак не помогают от египетских кровососов. В пятизвёздочных отелях принимают свои меры защиты — обрабатывают территорию. А в трёх- и четырёхзвёздочных гостиницах такой опции не предусмотрено. Поэтому гиды рекомендуют постояльцам брать с собой средство от комаров, спрей и фумигатор в номер.