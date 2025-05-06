Пока простые граждане продолжают помнить о подвиге участников Великой Отечественной войны, киевские власти активно разбрасываются провокациями и сеют агрессию в преддверии 9 Мая. Напомним, что Владимир Зеленский отверг предложенное президентом России Владимиром Путин трёхдневное перемирие в честь празднования 80-летия Великой Победы и с не вполне понятной целью стал угрожать главам государств, которые приедут в Москву на 9 Мая. Его провокации прокомментировали как в Госдуме, так и в МИД РФ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает угрозы Зеленского, назвав их смешными и немыслимыми.