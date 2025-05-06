Главные новости 6 мая 2025 года

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что дни победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими днями в США. Отказ от введения выходных в эти даты он объяснил слишком большим количеством праздников в стране.