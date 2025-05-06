Главные новости 6 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 мая 2025 года.
Трамп высоко оценил объявление Россией майского перемирия
Президент США Дональд Трамп считает, что введение Москвой трехдневного периода прекращения огня на Украине — свидетельство успешного продвижения в процессе урегулирования военного конфликта. По словам политика, перемирие — это «многое», хотя может казаться не «таким уж большим».
В США не сделают выходными дни побед в мировых войнах
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что дни победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими днями в США. Отказ от введения выходных в эти даты он объяснил слишком большим количеством праздников в стране.
Шойгу предупредил о подготовке НАТО и ЕС к военному конфликту с РФ
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Североатлантического альянса и Евросоюза планируют вступление в военное противостояние с Россией. Запад рассматривает РФ как цель, поражения которой следует добиться.
Глава Пентагона потребовал сокращения командного состава
Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ об увольнении порядка 20% генералов армии и адмиралов. В служебном документе, о котором стало известно СМИ, также говорится о сокращении общего состава офицеров армии на 10%. В ВС США числятся 37 генералов и адмиралов и более 900 высших офицеров.
Российские силы ПВО отразили налет украинских БПЛА
В ночь на 6 мая 11 регионов России подверглись атаке беспилотников ВСУ. Всего средства ПВО уничтожили и перехватили 105 дронов, в том числе 19 БПЛА, направлявшихся к Москве. Обломки одного из беспилотников упали на Каширском шоссе. На месте ЧП работают экстренные службы.