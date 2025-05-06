Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в «алкогольном терроризме»

По данным губернатора, с 1 марта по 30 апреля число ДТП с участием нетрезвых водителей в регионе сократилось на 34 процента (с 21 до 15), а пострадавших — на 40 процентов (с 32 до 19) по сравнению с мартом-апрелем прошлого года. Также на 32,5 процента (с 212 до 143) снизилось число случаев распития спиртного в запрещенных местах и на 34,7 процента (с 2168 до 1414) — случаев появления в общественных местах в состоянии опьянения.