Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в «алкогольном терроризме»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал владельцев алкомаркетов «соавторами алкогольного терроризма».
По его словам, они выступают «триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».
— На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений, — заявил Филимонов.
По данным губернатора, с 1 марта по 30 апреля число ДТП с участием нетрезвых водителей в регионе сократилось на 34 процента (с 21 до 15), а пострадавших — на 40 процентов (с 32 до 19) по сравнению с мартом-апрелем прошлого года. Также на 32,5 процента (с 212 до 143) снизилось число случаев распития спиртного в запрещенных местах и на 34,7 процента (с 2168 до 1414) — случаев появления в общественных местах в состоянии опьянения.
Филимонов отметил, что из 610 алкомаркетов в регионе за первый месяц закрылось 230. Губернатор назвал эти результаты «вселяющими умеренный оптимизм», передает РБК.
28 ноября законодательное собрание Вологодской области приняло закон, разрешающий продавать спиртное только два часа в сутки.