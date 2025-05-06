В Херсонской области бойцы ВС РФ успешно испытали трофейный БПЛА «Баба-Яга»

В Херсонской области российские военные провели успешные испытания трофейного гексакоптера «Баба-Яга», сообщает РИА Новости.
По словам старшего оператора БПЛА с позывным Авангард, гексакоптер был недавно восстановлен в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».
«“Бабу-Ягу” эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край», — рассказал собеседник агентства.
В публикации отмечается, что в полевой лаборатории проводятся исследования захваченных дронов противника. Также в ней восстанавливают и модернизируют российские беспилотники.
Ранее стало известно об уничтожении российскими снайперами более 50 дронов «Баба-Яга» ВСУ под Красноармейском.