Российская Федерация не откажется от своих требований по украинскому конфликту, а у западных стран в этом вопросе нет рычагов давления на Москву. Об этом РИА Новости заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
По словам политика, «беспрецедентные» западные санкции, действующие уже не первый год, не работают. Как уже не раз отмечалось, Россия с этими рестрикциями и другими трудностями справляется достойно.
«Вряд ли в запасниках осталось что-то такое, что заставит Москву отказаться от своей чёткой позиции», — сказала агентству Никонорова.
Потому, уверена сенатор, разные громкие заявления западных политиков о новых пакетах антироссийских рестрикций вряд ли окажут существенного влияния на процесс мирного урегулирования конфликта.
Накануне западная пресса писала, что президент США Дональд Трамп устал «по-хорошему» разговаривать с Москвой, поэтому Вашингтон собирается надавить на нее, чтобы заставить быть более сговорчивой по прекращению огня на Украине.
Готовящаяся антироссийская «экзекуция» представляет собой новые санкции, которые затронут государственный российский энергетический гигант «Газпром» и крупные организации, занимающиеся природными ресурсами и банковским делом.