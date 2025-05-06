Выяснено, на какой параметр работы сердца влияет магнитное поле Земли

В научном мире до сих пор нет единой точки зрения, какими органами, системами или тканями человеческий организм может реагировать на колебания магнитного поля. При этом в высокоширотной Арктике возмущения магнитного поля могут быть значительно выражены. «Мы живем в высоких широтах, для нас это очень актуально. Наша задача искать тонкие механизмы, которые до сих пор неизвестны. Например, у птиц есть определенные клетки в районе основания мозга, они реагируют на изменения магнитного поля, у рыб тоже есть определенные чувствительные сенсоры», — отметила собеседница агентства.