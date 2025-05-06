Суд арестовал на 15 суток автора канала «Архитектурные излишества» Гнилорыбова

«Паша Гнилорыбов начал как автор неких экскурсионных курсов. Я видела, как он рассказывает, говорит он плохо, поэтому экскурсии у него, в общем, не зашли, по крайней мере в тех объемах, на которые он рассчитывал. Потом ему повезло — [Алина] Сапрыкина взяла его [на работу] в Музей Москвы, и он там постепенно поднялся, прежде всего на ресурсах музея — создал свой канал “Архитектурные излишества”, который я тоже почитываю», — высказывалась о нем директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.