Сотни человек пришли на концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы в зал Генассамблеи ООН

Перед концертом выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он рассказал о вкладе Советского Союза в разгром гитлеровской Германии, напомнив огромную цену, которую страна заплатила за Победу — более 27 млн жизней. Небензя подчеркнул, что именно благодаря этой Победе была создана ООН, цель которой — недопущение повторов подобных трагедий. Дипломат также отметил, что Россия «никогда не принижала второго фронта и помощи союзников», страна помнит и ценит вклад каждого. Он также подчеркнул символичность концерта в честь юбилея Великой Победы в стенах ООН, пишет ТАСС.
Музыканты исполнили несколько десятков песен, в числе которых «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка», а также другие классические и популярные песни на русском и на иностранных языках. Когда звучали песни «Бухенвальдский набат» и «День Победы» зал встал и начал подпевать хору, отмечает Regnum.
Предыдущее выступление «Хора Турецкого» в ООН состоялось в 2018 году. Михаил Турецкий сообщил, что в этот раз не всем исполнителям удалось получить визы для участия в концерте в штаб-квартире организации. Несмотря на это, артисты успешно представили свою концертную программу.