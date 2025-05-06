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Сотни человек пришли на концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы в зал Генассамблеи ООН

В зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano под руководством народного артиста РФ Михаила Турецкого представили программу в рамках международного проекта «Песни Победы». На концерт собрались сотни человек. В их числе были ветераны, иностранные дипломаты, сотрудники ООН и журналисты.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Перед концертом выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он рассказал о вкладе Советского Союза в разгром гитлеровской Германии, напомнив огромную цену, которую страна заплатила за Победу — более 27 млн жизней. Небензя подчеркнул, что именно благодаря этой Победе была создана ООН, цель которой — недопущение повторов подобных трагедий. Дипломат также отметил, что Россия «никогда не принижала второго фронта и помощи союзников», страна помнит и ценит вклад каждого. Он также подчеркнул символичность концерта в честь юбилея Великой Победы в стенах ООН, пишет ТАСС.

Музыканты исполнили несколько десятков песен, в числе которых «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка», а также другие классические и популярные песни на русском и на иностранных языках. Когда звучали песни «Бухенвальдский набат» и «День Победы» зал встал и начал подпевать хору, отмечает Regnum.

Предыдущее выступление «Хора Турецкого» в ООН состоялось в 2018 году. Михаил Турецкий сообщил, что в этот раз не всем исполнителям удалось получить визы для участия в концерте в штаб-квартире организации. Несмотря на это, артисты успешно представили свою концертную программу.