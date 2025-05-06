Сотни человек пришли на концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы в зал Генассамблеи ООН

Перед концертом выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он рассказал о вкладе Советского Союза в разгром гитлеровской Германии, напомнив огромную цену, которую страна заплатила за Победу — более 27 млн жизней. Небензя подчеркнул, что именно благодаря этой Победе была создана ООН, цель которой — недопущение повторов подобных трагедий. Дипломат также отметил, что Россия «никогда не принижала второго фронта и помощи союзников», страна помнит и ценит вклад каждого. Он также подчеркнул символичность концерта в честь юбилея Великой Победы в стенах ООН, пишет ТАСС.