Избавьтесь от них немедленно: пять вещей в доме, которые отпугивают счастье и притягивают беды

Зачастую в нашем доме могут храниться старые замки без ключей, от которых мы по непонятным причинам никак не избавимся. Однако подобные вещи являются предметами, которые «закрывают» двери к счастью и удаче. Вот почему нежелательно хранить их в своем жилье, если вы не планируете сделать к замкам новые ключи и таким образом вдохнуть в них жизнь.