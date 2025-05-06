На Москву обрушилась «пыльцевая буря»: чем она опасна и как защититься

На столицу обрушилась «пыльцевая буря» — концентрация пыльцы березы превысила норму в тысячу раз. Аллергологи предупреждают: всю неделю сохранится высокая активность и людям с аллергией стоит быть осторожными. «Вечерняя Москва» узнала у врача-аллерголога, иммунолога Владимира Болибока, чем опасны «пыльцевые бури» и как от них защититься.
Что такое «пыльцевая буря».
По его словам, «пыльцевая буря» может возникать в весенний период из-за обильного цветения деревьев. В это время у аллергиков начинается обострение аллергии на пыльцу.
— Деревья относятся к ветроопыляемым растениям. Аллергию при «пыльцевой буре» вызывает их пыльца, которая в большом количестве выделяется в воздух. Она легкая, очень мелкая, поэтому интенсивный ветер переносит ее на большие расстояния. Соответственно, чем обильнее цветут растения, тем больше пыльцы они будут выделять, — отметил Болибок.
Он подчеркнул, что в нашей стране такое явление, как «пыльцевая буря», периодически случается. Последний раз она наблюдалась в Москве в 2024 году, а в Центральной России весной 2012 года.
— Тогда была достаточно снежная зима, и после нее очень обильно зацвела береза. Образование «пыльцевой бури» совпадает с циклами солнечной активности и магнитными бурями. Это природное явление связано с природно-климатическими циклами, — объяснил аллерголог.
«Пыльцевая буря» может возникнуть не только из-за пыления деревьев, но и и луговых трав, например, полыни или амброзии, сообщил специалист.
— «Пыльцевая буря» происходит, когда совпадают два фактора — обильное цветение ветроопыляемых растений и сухая и ветреная погода, которая будет поднимать эту пыльцу высоко в воздух и переносить на большие расстояния, — рассказал Болибок.
Как защититься от «пыльцевой бури».
Эксперт напомнил, что лучшая защита от аллергии — это прекратить контакт с аллергеном. Например, уехать в местность, где отсутствуют ветроопыляемые деревья и травы в период их пыления.
— Убежищем от аллергии на пыльцу деревьев и трав может стать южный берег Крыма. В этой местности есть роза ветров, которая не позволяет пыльце оседать в воздухе. Также можно уехать в северную часть России, — посоветовал медик.
Однако если человек не может уехать в другую местность, то нужно использовать доступные меры защиты, заметил аллерголог:
Аллергия на цветение: как помочь.
— В период цветения деревьев и трав необходимо носить медицинские маски и очки. Многоразовые тканевые маски хорошо защищают от аллергии, потому что задерживают пыльцу. Также желательно носить одежду, которая полностью закрывает тело, чтобы пыльца не оседала на коже, и закрывать волосы головным убором. Помимо этого, важно как можно чаще умываться и промывать нос.
По мнению специалиста, справиться с аллергией во время «пыльцевых бурь» помогут противоаллергенные препараты, которые можно купить в аптеке.
— Однако я советую избегать гормональных препаратов. Они действуют практически моментально, но это приводит к тому, что у человека падает иммунитет. А антитела, которые должны блокировать аллерген, перестают вырабатываться. Это спровоцирует более тяжелое течение аллергии в следующем сезоне, — предупредил собеседник «ВМ».
Аллергикам нужно прийти на прием к аллергологу уже сейчас, чтобы зафиксировать аллергию, и вернуться осенью для прохождения аллерговакцинации. Это поможет избежать проблем в следующем году и подготовить организм к весенне-летнему сезону, заверил эксперт.
— На сегодняшний день уже поздно делать прививку от аллергии на пыльцу деревьев. Лучше подождать до осени, иначе могут быть осложнения, — порекомендовал Болибок. — Цикл аллерговакцинации занимает несколько месяцев, а самый короткий — 16 недель. Если сейчас сделать прививку от пыльцы деревьев, то вы рискуете получить высокую дозу вакцинного аллергена в тот момент, когда будет большое количество природного аллергена. Они наложатся друг на друга, и начнется острое воспаление в организме.
Если же человек страдает от аллергии на пыльцу сорных трав, которые цветут в середине лета, то еще есть время пройти аллерговакцинацию, добавил специалист. Для этого необходимо обратиться к аллергологу, который выпишет назначение на лечение.
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