На Москву обрушилась «пыльцевая буря»: чем она опасна и как защититься

— На сегодняшний день уже поздно делать прививку от аллергии на пыльцу деревьев. Лучше подождать до осени, иначе могут быть осложнения, — порекомендовал Болибок. — Цикл аллерговакцинации занимает несколько месяцев, а самый короткий — 16 недель. Если сейчас сделать прививку от пыльцы деревьев, то вы рискуете получить высокую дозу вакцинного аллергена в тот момент, когда будет большое количество природного аллергена. Они наложатся друг на друга, и начнется острое воспаление в организме.