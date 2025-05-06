Вологодский губернатор обратился к «Северстали»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК предложил компании «Северсталь» восстановить отношения и не конфликтовать.
«Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов», — заявил Филимонов во время общения с журналистами.
В публикации РБК указали, что обострение в отношениях между руководством «Северстали» и главой области начались в прошлом году.
В феврале Филимонов сообщал, что власти Вологодской области намерены скорректировать региональное законодательство с тем, чтобы ограничить количество мигрантов и виды их деятельности на территории региона. Он также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»).