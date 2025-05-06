Более 300 волонтеров встречают гостей Москвы в преддверии Дня Победы

«Одно из самых любимых и долгожданных событий столичных волонтеров — помощь в штабе по встрече ветеранов. Это уникальная возможность для них пообщаться с героями, из первых уст услышать истории Великой Победы. Ветераны передают волонтерам знания, рассказывают о годах войны и своих переживаниях, как они защищали Родину. Такие встречи помогают укрепить связь между поколениями, передать молодежи глубокое понимание истории тех лет», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, чьи слова приводятся в сообщении.