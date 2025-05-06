МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более 300 волонтеров встречают гостей Москвы в преддверии Дня Победы, штаб по встрече ветеранов открыт с 1 по 15 мая, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«Ветеранов, прибывающих в столицу на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, с 1 мая встречают более 300 волонтеров. Они помогают гостям на восьми вокзалах и в трех аэропортах. Штаб по встрече ветеранов будет открыт до 15 мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый день с 08.00 до 22.00 волонтеры встречают ветеранов на вокзалах и в аэропортах, помогают с размещением в залах ожидания повышенной комфортности и сопровождением до трансфера. Они рассказывают приезжающим о программе мероприятий в честь Дня Победы, а после окончания торжеств помогут доехать обратно.
«Одно из самых любимых и долгожданных событий столичных волонтеров — помощь в штабе по встрече ветеранов. Это уникальная возможность для них пообщаться с героями, из первых уст услышать истории Великой Победы. Ветераны передают волонтерам знания, рассказывают о годах войны и своих переживаниях, как они защищали Родину. Такие встречи помогают укрепить связь между поколениями, передать молодежи глубокое понимание истории тех лет», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне уже прибыли 30 ветеранов. Гости продолжают приезжать в столицу для участия в торжественных мероприятиях.
«В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также на Белорусском, Восточном, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком и Ярославском вокзалах размещены специальные стойки с названием “Штаб по встрече ветеранов”. Добровольцы помогают гостям в зоне прилета и на платформах с такими табличками до 10 мая, а до 15 числа проводят ветеранов обратно», — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что волонтеры встречают приезжающих в ярких жилетах или дождевиках на случай непогоды, белых ветровках, свитшотах, футболках и кепках с символикой «80 Победа!». У них красные шоперы и рюкзаки на завязках, а также поясные сумки.