Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» принял в качестве запасного аэродрома 11 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).
«Пулково» в качестве запасного принял 11 рейсов", — отметили в пресс-службе.
В настоящее время аэропорт «Пулково» работает штатно.
Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» для обеспечения безопасности полетов.