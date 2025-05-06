Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву

Пулково принял в качестве запасного аэродрома 11 самолетов, летевших в Москву.
Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» принял в качестве запасного аэродрома 11 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

«Пулково» в качестве запасного принял 11 рейсов", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время аэропорт «Пулково» работает штатно.

Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» для обеспечения безопасности полетов.