В Москве стартовала акция «Улицы героев»

«Уже который год подряд в Москве проходит молодежная акция “Улицы Героев”. Уникальность этой акции в том, что ее придумала сама молодежь, наши студенты, наши молодежные организации. И как раз мы с вами живем в городе и совершенно не замечаем, что очень много улиц названы как раз в честь героев Великой Отечественной войны. Ребята стоят с треугольниками — здесь история того человека, чьим именем названа улица, потому что рассказывать об этом важно и нужно. Сейчас мы с вами находимся на улице Бориса Галушкина, который является героем Великой Отечественной войны. Он ушел в армию, воевал на Ленинградском фронте, воевал под Минском, был разбит», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.