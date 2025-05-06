В Москве стартовала акция «Улицы героев»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Акция «Улицы героев» стартовала в Москве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтёры будут раздавать письма-треугольники с информацией о героях, в честь которых названы 40 улиц города, до 8 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Волонтёры с 6 по 8 мая будут раздавать жителям и гостям столицы письма-треугольники, содержащие информацию о героях, в честь которых названы 40 улиц города.
«Уже который год подряд в Москве проходит молодежная акция “Улицы Героев”. Уникальность этой акции в том, что ее придумала сама молодежь, наши студенты, наши молодежные организации. И как раз мы с вами живем в городе и совершенно не замечаем, что очень много улиц названы как раз в честь героев Великой Отечественной войны. Ребята стоят с треугольниками — здесь история того человека, чьим именем названа улица, потому что рассказывать об этом важно и нужно. Сейчас мы с вами находимся на улице Бориса Галушкина, который является героем Великой Отечественной войны. Он ушел в армию, воевал на Ленинградском фронте, воевал под Минском, был разбит», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
Она отметила, что в акции принимают участие более 5 тысяч волонтёров.
Москвичи узнают больше о таких героях, как генерал Михаил Ефремов, летчик-истребитель Тимур Фрунзе, сестра и брат Зоя и Александр Космодемьянских, поэт Муса Джалиль и других.
Акция «Улицы героев» впервые в этом году прошла в Москве 23 февраля.