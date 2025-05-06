Священник Савченко рассказал, о чем можно просить святого Георгия Победоносца

— Когда началось гонение при императоре Диоклетиане, ему было приказано отречься от христианства. Он решительно отказался, и за это был казнен, — рассказал Савченко. — Поэтому надо помнить, что он был тем, кто пострадал за исповедание христианской веры, и это главное в его подвиге.