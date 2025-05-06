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Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки

Сотрудники московского транспорта раздадут более 13,5 тыс георгиевских ленточек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более 13,5 тысячи георгиевских лент раздадут москвичам сотрудники столичного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Сотрудники московского транспорта раздадут более 13,5 тысячи (георгиевских — ред.) лент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить георгиевскую ленточку можно на 15 стойках «Живое общение» в метро, на столичных автовокзалах, речных вокзалах, уличных парковках и не только.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина Транспортный комплекс столицы ежегодно участвует в праздновании Дня Победы. В этом году сотрудники Московского транспорта по традиции раздадут пассажирам георгиевские ленты — один из главных символов праздника. Их можно будет получить в метро, автобусах и электробусах, на автовокзалах, парковках, речных вокзалах и других транспортных объектах столицы», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.