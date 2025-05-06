Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина Транспортный комплекс столицы ежегодно участвует в праздновании Дня Победы. В этом году сотрудники Московского транспорта по традиции раздадут пассажирам георгиевские ленты — один из главных символов праздника. Их можно будет получить в метро, автобусах и электробусах, на автовокзалах, парковках, речных вокзалах и других транспортных объектах столицы», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.