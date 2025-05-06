В московском метро запустили тематический поезд «Подвиг народа»

«Пассажиры узнают о достижениях советской промышленности и фабриках, производивших боевую технику и снаряды, а также познакомятся с изобретениями в области медицины, в частности, пенициллином, который спас сотни тысяч жизней. Кроме того, в вагонах представлена информация о развитии поэзии и художественной литературы в то время. Москвичи и туристы смогут освежить в памяти такие важные события, как оборона Брестской крепости и Берлинская стратегическая наступательная операция, по итогу которой советские военные подняли над Рейхстагом Знамя Победы», — уточняется в сообщении.