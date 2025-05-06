Стене Цоя в центре Москвы вернули прежний вид

Друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин сообщил в свою очередь, что память рэпера нужно чтить разными способами, но не путем вандализма. Он добавлял, что сам Техник очень уважал Виктора Цоя и его творчество, отмечая большой вклад в музыку.