Восемьдесят Вечных огней зажглись в России в преддверии Дня Победы

Центральной площадкой церемонии стал мемориал «Журавли» в Невском районе Санкт-Петербурга. На его месте ранее находилось Невское кладбище. В годы блокады здесь в братских могилах было захоронено около 50 тысяч ленинградцев, как мирных жителей, так и защитников города.