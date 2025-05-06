Сказка «Очи» с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон выйдет в России 8 мая

Почти в равной степени потрясает и то, как это кино сделано. Поп-культурная ностальгия по восьмидесятым, понятно, сидит уже в печенках, но для «Очи» действительно хочется сделать исключение. Во-первых, здешний оммаж восьмидесятническим шедеврам в диапазоне от «Моего соседа Тоторо» и «Инопланетянина» до «Бесконечной истории» и «Темного кристалла» существует, так скажем, не только на словах, но и на деле. Взрослые очи — это люди в костюмах, заглавный малыш (то ли могвай, то ли чебурашка, то ли бейби-йода, очутившийся в «Королевстве полной луны») — честно изготовленная и анимированная кукла, фоном для этого праздника практических эффектов часто служат чудесные рисованные задники. Во-вторых, «Очи» пробуждает в душе нечто из детства не только путем искусных визуальных решений, но и за счет того, что, как в старые добрые, осмеливается что-то вообще иметь в виду. И тем самым напоминает о временах, когда фильмы для всей семьи делались как на совесть, так и по совести.