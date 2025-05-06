В поездах РЖД появилось «Фронтовое меню» в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. «Фронтовое меню» с солдатской кашей, макаронами по-флотски, пирогом с гречей и луком появилось в поездах дальнего следования холдинга РЖД в дополнение к основному в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщили РИА Новости в компании.
«В преддверии Дня Победы в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования холдинга РЖД наряду с традиционным меню, включающим завтраки, горячие блюда, напитки и десерты, а также вегетарианские и детские рационы, действует также “фронтовое меню”, — сообщили в РЖД.
Пассажиры могут заказать щи фронтовые, макароны по-флотски, гречневую или перловую кашу солдатскую, пирог с гречей и луком и другие блюда. Всё это будет в меню до 15 мая.
Будут блюда из «фронтового меню» 9 и 10 мая и в высокоскоростных поездах «Сапсан».
«В дополнительном специальном тематическом меню вагонов-бистро будут доступны перловая каша с тушёнкой и пирожное картошка», — рассказали в РЖД.
В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.