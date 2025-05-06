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Московский Кремль закроют для посетителей в период празднования Дня Победы

Московский Кремль закроют для посетителей 7−9 мая из-за праздничных мероприятий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московский Кремль закроют для посетителей 7−9 мая из-за праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, также возможны ограничения в Александровском саду, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет. Кроме того, возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада», — говорится в сообщении.

Кроме того, 10 мая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.