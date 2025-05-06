ВОЛГОГРАД, 6 мая — РИА Новости. Липы, черемуху и яблони высадили в Волгограде в рамках международной акции «Сад Памяти». Сквер, где высадили деревья, находится в Дзержинском районе Волгограда, в 2 километрах от Мамаева кургана. Здесь много новостроек, территория возле которых требует благоустройства. «Здесь когда-то было всё разрушено в годы Сталинградской битвы, теперь восстановлено. И тут мы высаживаем 80 деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и, соответственно, чтобы жители ходили, наслаждались, вспоминали… 20 черемух краснолисных, 20 лип и 40 яблонь декоративных», — сообщила журналистам начальник отдела воспроизводства лесов, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Валерия Рогалева. По ее словам, высадкой деревьев в парке «Русь» завершилась акция «Сад Памяти» в Волгоградской области. В акции участвовали сотрудники МЧС, РЖД, экологи, спортсмены, школьники и их родители, волонтеры, ветераны СВО. «На протяжении двух лет фонд “Защитники Отечества” принимает активное участие и также привлекает ветеранов специальной военной операции (к акции — ред.). Это важно, это нужно, так как это и сохранение исторической памяти, и патриотическое наследие, и, соответственно, поддержка экологии нашей страны», — сообщил журналистам представитель волгоградского филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Лебедев. Международный проект «Сад памяти» реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.