Создан новый метод передачи данных между сверхпроводящими кубитами

Как отмечают Бастракова и ученые, сегодня одним из главных препятствий для развития квантовых компьютеров на базе цепочек сверхпроводников выступает то, что для передачи информации между их блоками необходимо использовать микроволновые сверхпроводниковые резонаторы. Такие системы обычно бывают технически довольно сложными, их не удается миниатюризировать, и при этом они порождают перекрестные помехи — ситуации, когда сигналы от соседних резонаторов накладываются друг на друга, что искажает передаваемую информацию.