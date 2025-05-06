Росавиация заявила об отсутствии рисков для полетов в Тель-Авив

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая — РИА Новости. Росавиация не видит рисков для безопасности полетов российских авиакомпаний в аэропорт Тель-Авива, который в минувшее воскресенье подвергся ракетному удару, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«Мы постоянно анализируем ситуацию, но в дневной период времени у нас полеты остаются пока. В текущих реалиях, с учетом взаимодействия с авиационными властями Израиля, мы рисков не видим», — сказал Ядров.
Он напомнил, что с ноября прошлого года действуют рекомендации Росавиации, согласно которым авиакомпании РФ могут выполнять рейсы в Израиль только в дневное время (ограничения на полеты действуют с 01:00 до 07:00 мск). Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, компаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.