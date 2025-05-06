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В Москве рекомендовали отказаться от запуска петард и фейерверков

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы рекомендовала во дни празднования 80-й годовщины Победы воздержаться от запуска петард и фейерверков, сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

Источник: © РИА Новости

«В период проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных пиротехнических изделий. Категорически запрещено использовать такие изделия в местах массового пребывания людей, в зданиях и сооружениях любого назначения, в том числе на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за нарушение требований пожарной безопасности статьей 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, могут квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса России.