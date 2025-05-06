В Москве рекомендовали отказаться от запуска петард и фейерверков

«В период проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных пиротехнических изделий. Категорически запрещено использовать такие изделия в местах массового пребывания людей, в зданиях и сооружениях любого назначения, в том числе на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов», — говорится в сообщении.