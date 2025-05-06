ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая — РИА Новости. Курганский производитель готовой еды «Белые ручки» переименовал эчпочмаки со свининой в пирожки с картофелем и мясом после жалоб покупателей на неправильное приготовление традиционного татарского блюда, сообщили РИА Новости на предприятии.
Пользователи «Яндекс Лавки» на Урале обратили внимание на предложенный к покупке эчпочмак со свининой, который предлагало ООО «Белые ручки» (Курган). Пользователи назвали это издевательством над традиционной татарской кухней.
«Мы его уже переименовали — пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что компания приносит свои извинения покупателям.
По данным с сайта ООО «Белые ручки», компания бoлee 10 лeт производит готовую eду в индивидуальныx упaковках. Продукция компании доставляется клиeнтaм Kургана, Eкатеринбурга, Tюмeни, приобрести ее можно в том числе через «Яндекс Лавку».