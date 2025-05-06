В Москве начали отключать отопление

Отмечается, что в Москве уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону. Специалисты проведут гидравлические испытания теплосетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки и своевременно устранить поломки. Летом в системах теплоснабжения проведут перекладку трубопроводов с применением современных технологий, отремонтируют тепловые станции и пункты, а также проверят внутредомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.