В Кремле прокомментировали кадры с любимым кефиром Путина

Премьера фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Во время съемок президент показал журналистам свою кремлевскую квартиру и угостил их кефиром. Он также признался, что на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.