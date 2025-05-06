В Кремле прокомментировали кадры с любимым кефиром Путина

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ажиотаж вокруг кефира, который пьет Владимир Путин, говорит о консолидации общества и популярности президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал эпизод из нового документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», когда президент достает из холодильника кефир марки «Эковакино» (производитель — рязанское предприятие «Вакинское агро»).
«Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента», — сказал Песков.
По его словам, это говорит о популярности главы государства и о том, как внимательно люди относятся к нему.
Премьера фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Во время съемок президент показал журналистам свою кремлевскую квартиру и угостил их кефиром. Он также признался, что на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.
После этого СМИ писали, что россияне раскупили в магазинах кефир «Эковакино». Как заявил РИА Новости исполнительный директор «Вакинского агро» Сергей Каряев, компания готова к росту спроса на ее продукцию и готова увеличить объем выпуска.