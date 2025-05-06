Создана универсальная система мониторинга композитов на базе нановолокон

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские материаловеды адаптировали разработанные ими волокна на базе одностенных углеродных нанотрубок для непрерывного наблюдения за состоянием композитных материалов в процессе их изготовления и эксплуатации. Эта разработка упростит мониторинг композитов и открывает дорогу для создания нанокомпозитов следующего поколения, сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Мониторинг композитов в настоящее время основан на методах, которые пригодны либо для производства материалов, либо для их применения. Они часто не взаимозаменяемы, и мы хотели существенно изменить подход к работе с нанокомпозитами. Мы разработали простую и универсальную технологию, позволяющую упростить процесс на обоих этапах», — пояснил, научный сотрудник «Сколтеха» Хассаан Ахмад Батт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Хассаан Ахмад Батт и исследователи под руководством профессора «Сколтеха» Альберта Насибулина уже много лет работают над созданием новых методов производства однослойных нанотрубок, а также ищут новые пути их практического применения и создания различных материалов на их основе. Особенный интерес у ученых вызывает возможность использования этих наноструктур в качестве одного из структурных компонентов композитов и сенсоров, позволяющих отслеживать перемены в свойствах материалов.
Недавно российские ученые разработали технологию, позволяющую производить сверхтонкие пленки из однослойных нанотубок, которые можно использовать в качестве датчиков для отслеживания состояния композитных материалов. Профессор Насибуллин совместно с учеными заинтересовались, можно ли использовать для аналогичных целей еще один материал, созданный специалистами «Сколтеха» и их партнерами — волокна из углеродных нанотрубок.
Руководствуясь этой идеей, ученые внедрили небольшое количество подобных нановолокон в исходное сырье для производства композитов и проследили за тем, как их добавление повлияло на механические свойства изготовляемого материала и возможность наблюдений за ними. Эти опыты показали, что волокна из нанотрубок не уступали в качестве мониторинга широко применяемым сейчас металлическим электродам, однако при этом они не ухудшали механических свойств материала. Это позволяет использовать их для создания нанокомпозитов следующего поколения.
«Технология изготовления волокон из одностенных углеродных нанотрубок была разработана в нашей лаборатории, как и способы производства нанокомпозитов. Эта публикация показывает, как мы объединяем свои ключевые компетенции с потенциалом национальных и международных академических партнеров, чтобы создать опережающую технологию, которую можно легко масштабировать и применять», — подытожил профессор Насибулин, чьи слова приводит пресс-служба «Сколтеха».