Создана универсальная система мониторинга композитов на базе нановолокон

Руководствуясь этой идеей, ученые внедрили небольшое количество подобных нановолокон в исходное сырье для производства композитов и проследили за тем, как их добавление повлияло на механические свойства изготовляемого материала и возможность наблюдений за ними. Эти опыты показали, что волокна из нанотрубок не уступали в качестве мониторинга широко применяемым сейчас металлическим электродам, однако при этом они не ухудшали механических свойств материала. Это позволяет использовать их для создания нанокомпозитов следующего поколения.